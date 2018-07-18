Казанские студентки победили в Европейских играх по настольному теннису

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Фото: Федерация настольного тенниса Татарстана
(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Студентки Казанского инновационного университета им. Тимирясова Анна Блажко, Екатерина Гусева и Диана Иванова стали победительницами в командных соревнованиях Европейских игр среди университетов по настольному теннису. Об этом сообщает Федерация настольного тенниса Татарстана.
Кроме того, Блажко заняла первое место в личном разряде. Их пара с Гусевой стала серебряным призером в женском парном разряде.
Соревнования проходили 12 — 18 июля в португальском городе Коимбра.
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Соревнования проходили в Португалии 12 — 18 июля.
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