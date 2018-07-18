Столицу Татарстана ожидают три крупных фестиваля в следующие выходные

Фото: предоставлены организаторами
(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В следующие выходные столицу Татарстана ждут три фестиваля: фестиваль волшебных шаров, всероссийский фестиваль красок и фестиваль водных фонариков, сообщают организаторы.
Фестиваль волшебных шаров состоится 29 июля на парковке Казанского ЦУМа. В Казани он пройдет впервые и начнется с закатом солнца. Как только стемнеет, сотни волшебных шаров в руках гостей в один миг засияют разноцветными огоньками, окунув каждого в атмосферу сказки.
В это же время на сцене мастера огня и света дадут для зрителей представление, наполненное сложными трюками и пиротехникой. Волшебный шар, напоминающий планету, можно будет забрать с собой после фестиваля. Начало в 21:00.
Всероссийский фестиваль красок также состоится на парковке ЦУМа 28 и 29 июля в 14.00 и будет проходить в течение десяти часов. Каждый час по команде ведущего будут организованы массовые залпы красок, чтобы каждый ушел домой не только с охапкой положительных эмоций, но и раскрашенный в разные цвета. На сцене главного красочного события года выступят лучшие кавер-группы города, а популярные диджеи подготовят музыкальные сеты из главных хитов последних лет.
Фестиваль водных фонариков пройдет в Казани 27 и 28 июля на пляже «Нижнее Заречье». В этом году он проходит в более чем 250 городах России. Главным событием фестиваля станет одновременный спуск на водную гладь сотен фонариков, внутри которых будет гореть свеча.
Помимо запуска водных фонариков, на фестивале планируется и насыщенная шоу-программа, включающая огненное и световое представление, выступления музыкантов – известных скрипачей и саксофонистов города. Начало фестиваля в 21:00.
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В Казани состоятся фестиваль волшебных шаров, всероссийский фестиваль красок и фестиваль водных фонариков.
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