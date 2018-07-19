В Казани подведут итоги участия Татарстана в подготовке и проведении ЧМ-2018

Официальная хроникаОбществоСпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня проведет заседание Республиканского оргкомитета «Россия 2018» по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в Казани. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РТ.
Неделей ранее на брифинге в Доме Правительства РТ официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова сообщала, что именно 19 июля в республике планируется подвести итоги участия Казани в организации и проведении игр футбольного мундиаля.
За время чемпионата мира по футболу – 2018 в столице Татарстана состоялись шесть игр. Всего в период с 14 июня по окончание мундиаля республику посетили более 300 тыс. гостей как со всей России, так и из ближнего и дальнего зарубежья.
Все болельщики, приезжавшие в Казань, высоко оценили как уровень подготовки к мундиалю, так и качество работы сферы гостеприимства в регионе. Теперь оценку своей деятельности предстоит дать и тем, кто непосредственно участвовал в процессе подготовки к чемпионату, а также обеспечивал исправную работу структур в дни его проведения.
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