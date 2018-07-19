Рустам Минниханов проведет заседание Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»

Один из лидеров нефтегазохимической отрасли России подведет итоги работы за первую половину 2018 года.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Сегодня пройдет заседание Совета директоров одного из лидеров нефтегазохимической отрасли России – ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». На повестке дня – шесть вопросов, один из них – подведение итогов работы холдинга в первой половине 2018 года.

Как сообщается на официальном интернет-портале Правительства РТ, проведет Совет директоров Президент Татарстана, председатель Совета директоров холдинга Рустам Минниханов.

Кроме подведения итогов за период январь – июнь текущего года, на заседании будут определены задачи работы холдинга на ближайшие шесть месяцев. Также состоится обсуждение таких тем, как «Решения инженерии поверхностей для промышленности РТ», «Развитие проекта “3М-Волга” в РТ в период 2017 – 2019 годы», «Применение технологии быстрого пиролиза для переработки отходов», наконец, участникам совещания будут презентованы шинопроводы от ООО «Энерго РС» и возможности компании «Шнайдер Электрик».

Заседание Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» состоится во второй половине дня. Местом проведения станет здание Дома Правительства Татарстана.

