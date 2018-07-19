Четвёртый автобусно-троллейбусный парк Казани закупил 170 видов запчастей за 13 миллионов

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(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Григорий Князев). Четвёртый автобусно-троллейбусный парк Казани заказал поставку запчастей для автобусов МАЗ и НЕФАЗ в составе парка. Информация об этом была опубликована в тендере на сайте госзакупок.
Согласно условиям тендера, победитель должен будет поставить 170 наименований запчастей, в том числе 20 стартеров для автобусов МАЗ. На заказ запчастей парк готов выделить 13 миллионов рублей. Победителем прошедшего 17 июля корпуса стал индвидуальный предприниматель Садыков Булат Рафикович из подмосковного города Красногорска.
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