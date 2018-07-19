МВД по РТ подведет итоги работы в первой половине 2018 года

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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел по РТ. Об этом сообщается на официальном интернет-портале Правительства республики.
Основная тема в повестке дня коллегии: «Об итогах оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел за первое полугодие 2018 года и задачах на последующий период». Совещание состоится в первой половине дня в здании МВД по РТ.
Ближе к вечеру в казанском ГТРК «Корстон» начнется тождественное мероприятие по случаю 300-летия российской полиции. Ожидается, что поздравить сотрудников правоохранительных органов прибудет и руководство республики. Планируется, что участие в торжестве примет и Президент Татарстана Рустам Минниханов.
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