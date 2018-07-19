Более 2 тыс. заявлений от абитуриентов приняли в Елабужском институте КФУ

На одно место в институте претендуют три человека.

(Елабуга, 19 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Елабужский институт КФУ принял свыше 2 тыс. заявлений от абитуриентов. Самими популярными среди поступающих являются факультеты иностранного языка, а также педагогики и психологии, сообщают в приемной комиссии вуза.

Прием заявлений абитуриентов идет с опережением по сравнению с прошлым годом. Работают два пункта приема заявлений: в Елабуге и в Казани. Документы подали выпускники из более чем 15 регионов России, а также из ближнего зарубежья.

«В этом году на очное отделение мы принимаем 690 человек. Это бюджетные и внебюджетные места. Всего мы приняли более 2 тыс. заявлений, то есть конкурс составляет в среднем три человека на одно место. Лидерами по приему заявлений выступают факультеты иностранных языков, психологии и педагогики. Прием заявлений завершится 26 июля», – отмечает ответственный секретарь приемной комиссии Елабужского института КФУ Евгений Белов.

Кроме того, в вузе продолжаются вступительные экзамены, которые проводятся среди выпускников колледжей, иностранных граждан, а школьников, которые не были допущены к сдаче ЕГЭ по состоянию здоровья. Так, на днях прошли первые испытания по физической культуре и общей физической подготовке, иностранному языку.