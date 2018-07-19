Президент Татарстана встретится с заместителем председателя правления ВТБ

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(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Сегодня состоится встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с заместителем председателя правления Банка ВТБ Денисом Бортниковым. По информации, опубликованной на официальном сайте Правительства РТ, встреча состоится в первой половине дня, в здании Кабмина Татарстана.
Повестка встречи пока не оглашается. Известно, что во время одной из предыдущих встреч – в июне прошлого года, Рустам Минниханов и Денис Бортников от имени руководства Банка ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве.
Тогда сообщалось, что «соглашение определяет основные направления взаимодействия сторон по вопросам поддержки и развития резидентов индустриальных парков и промышленных площадок региона». В частности, особое внимание планировалось уделить проектам в приоритетных отраслях экономики РТ.
Встреча Рустама Минниханова с Денисом Бортниковым состоится в Доме Правительства РТ в первой половине дня.
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