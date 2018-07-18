Паблик-арт в Альметьевске объявил о конкурсе раритетных фото из семейных архивов

Команда проекта решила воссоздать историю города в лицах — снимки лягут в основу будущих арт-объектов в рамках пятилетнего плана преображения города.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Кураторы масштабной паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» в Альметьевске объявили конкурс для горожан, сообщает организаторы проекта.

Желающие принять участие в конкурсе могут прислать старые снимки из семейных архивов. Фотографии должны быть сняты до 1998 года. Их необходимо разместить в группе проекта «ВКонтакте» (https://vk.com/album-165251903_256868661) и подписать, кто изображен на фото (ФИО, степень родства, годы жизни, место рождения и проживания на данный момент, национальность) или что за интересное место в Альметьевске изображено на фото.



Команда проекта решила воссоздать историю города в лицах — снимки конкурсантов лягут в основу будущих арт-объектов в рамках пятилетнего плана преображения города. Его реализацией занимается Институт исследования и развития стрит-арта из Санкт-Петербурга. Большой интерес для исследователей программы представляют и старые фотографии жителей города, которые могли бы помочь художникам сформировать антропологический портрет города нефтяников.



Результаты конкурса будут объявлены 30 августа. Победитель получит фотоаппарат Polaroid.

