В Верхнеуслонском районе РТ состоялся шашечный турнир

Турнир стартовал с состязания детей младшего и среднего возраста, который прошел в два этапа.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Макуловской сельской библиотеке Верхнеуслонского района прошел шашечный турнир, пишет газета «Волжская новь».

Местный библиотекарь Надежда Першина познакомила ребят с историей шашек, рассказав о том, что игра, подобная шашкам (Алькерк) была распространена в Древнем Египте и первые упоминания о ней относятся к 1600 году до нашей эры.

Для участников турнира также работала книжная экспозиция «Гимнастика для ума – шашки и шахматы», где все желающие могли ознакомиться с литературой о шахматах и шашках, а также о великих шахматистах Анатолии Карпове, Гарике Каспарове и других.

Турнир стартовал с состязания детей младшего и среднего возраста, который прошел в два этапа. Игроки заразили своим азартом всех. Они сгрудились вокруг стола, давали советы, подсказывали ходы, а затем и сами присаживались за столики и с азартом играли. Желающим сразиться в шашки пришлось занимать очередь.

По итогам турнира первое место занял Никита Елхин, второе место досталось Айдару Туфетову и Полина Беренштейн заняла третью позицию. Все участники получили подарки и сладкие призы.