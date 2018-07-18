Звезда фильма «Валериан и город тысячи планет» раскрыла подробности изнасилования Люком Бессоном

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Фото: кадр из фильма "Такси-5"
(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Актриса Сэнд Ван Рой, известная по фильмам «Валериан и город тысячи планет» и «Такси 5», обвинила режиссера Люка Бессона в изнасиловании, пишет «Лента.Ру».
По словам артистки, Бессон набросился на нее в отеле в Париже. Она несколько раз недвусмысленно попросила его остановиться. Актриса призналась, что ей было очень плохо в этот момент, ее тошнило, и она плакала, но он позволил себе совершить «унизительные сексуальные действия», несмотря на неприкрытое отвращение с ее стороны.
Ван Рой призналась, что она готова была умереть, а на следующий день ее тело очень сильно болело.
Между тем, в СМИ актрису назвали любовницей Бессона, с которой он якобы состоял в отношениях последние два года. Люк Бессон в свою очередь «категорически отвергает эти фантастические обвинения». Адвокат режиссера подтвердил, что Ван Рой и Бессон действительно знакомы, но при этом режиссер никогда не допускал по отношению к актрисе насильственных действий.
Фильмы «Валериан и город тысячи планет» и «Такси 5», в которых снялась Сэнд Ван Рой, спродюсировал Люк Бессон.
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