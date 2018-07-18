В Лаишеве завершились всероссийские соревнования «Камское море 2018»

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ
(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). На набережной Лаишева состоялась торжественная церемония закрытия VI парусной регаты «Камское море 2018», сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.
Победителей и призеров состязания наградили заместитель главы района Татьяна Бурганова, председатель правления Федерации парусного спорта РТ Вадим Трофимов и другие.
Турнир по парусному спорту «Камское море 2018» прошел с 14 по18 июля в акватории Камы. Участие в нем приняли более 154 яхтсменов из Тольятти, Нижнего Новгорода, Башкортостана, Пермского края, Челябинской области, Ярославской области, а также из разных городов Татарстана. Они разыграли 19 комплектов медалей в девяти классах: «420», «Лазер радиал», «Луч радиал», «Луч», «Лазер 4.7», «Кадет», «Оптимист», «Луч мини» и «Зум-8».
Ранее ИА «Татр-информ» сообщало, что в Лаишеве построят республиканский центр парусного спорта. Об этом заявил глава района Михаил Афанасьев во время церемонии открытия соревнований «Камское море 2018».
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