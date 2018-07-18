Участниками серьезного ДТП стали две отечественные легковушки.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео страшную аварию под Альметьевском. Первые фотографии и видеозаписи с места аварии разместили свидетели ДТП в соцсетях.

На фото видно, что участниками серьезной аварии стали два отечественных автомобиля – «Лада Гранта» и «Лада» 10-й модели.

Удар был такой силы, что «десятку» выбросило с трассы в поле. Ее кузов сильно деформирован: капот и крыша смяты, фары и лобовое стекло разбиты.

«Гранте» досталось не меньше. Автомобиль развернуло поперек дороги, у него буквально вмяты внутрь салона водительская и пассажирская двери.

Что стало причиной ДТП и есть ли пострадавшие уточняется.

