Фото: соцсети
(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео страшную аварию под Альметьевском. Первые фотографии и видеозаписи с места аварии разместили свидетели ДТП в соцсетях.
На фото видно, что участниками серьезной аварии стали два отечественных автомобиля – «Лада Гранта» и «Лада» 10-й модели.
Удар был такой силы, что «десятку» выбросило с трассы в поле. Ее кузов сильно деформирован: капот и крыша смяты, фары и лобовое стекло разбиты.
«Гранте» досталось не меньше. Автомобиль развернуло поперек дороги, у него буквально вмяты внутрь салона водительская и пассажирская двери.
Что стало причиной ДТП и есть ли пострадавшие уточняется.
Следующая новость
Маршрут будет пролегать по Парку им. Горького, мосту Миллениум, мимо «Ривьеры» тротуарами до Чаши, далее по набережной Казанки и улице Баумана.
Ограничения будут действовать с 22.00 27 июля по 29 июля и с 22.00 3 августа по 5 августа.
Участниками серьезного ДТП стали две отечественные легковушки.
«Водоканал» будет размещать автоцистерны с водой по заявкам горожан.
На улице Маяковского практически не было тротуара – пешеходная дорожка заросла, сквозь асфальт проросли корни деревьев.
Фотографии потопа разместили очевидцы на страницах в соцсетях.
Президент РТ отметил потенциал сотрудничества с Вьетнамом в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, ИТ, медицина, АПК.
28-летняя женщина скончалась на месте происшествия, ее супруга и сына с различными травмами доставили в больницы Набережных Челнов.
18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе
18 июля«Мусорная» полиция, штрафы и бдительные соседи: как устроен раздельный сбор отходов в Швейцарии и что грозит нарушителям
18 июляВыгодно, доступно, рядом: один из ведущих онлайн-ритейлеров России – электронный дискаунтер «Ситилинк» открыл в Казани второй полноформатный магазин