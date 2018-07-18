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Татар-информ

18 июля 2018, 19:36

Экономика и финансы

Экс-премьер Украины заявил о «создании» украинцами газовой отрасли России

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По словам Юрия Еханурова, российскую газовую отрасль поднял Ивано-Франковский институт нефти и газа.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Экс-премьер Украины Юрий Ехануров заявил, что газовое богатство России было создали украинцы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Newsone.

«Если разобраться, кто поднял газовую отрасль России? Украинцы», — сказал Ехануров.

По его словам, российскую газовую отрасль поднял Ивано-Франковский институт нефти и газа, выпускники которого до сих пор работают в России. 

Ранее сообщалось, что украинский «Нафтогаз» готов обсудить мировое соглашение с «Газпромом».

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