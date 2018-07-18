Экс-премьер Украины заявил о «создании» украинцами газовой отрасли России

Рекомендуем
(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Экс-премьер Украины Юрий Ехануров заявил, что газовое богатство России было создали украинцы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Newsone.
«Если разобраться, кто поднял газовую отрасль России? Украинцы», — сказал Ехануров.
По его словам, российскую газовую отрасль поднял Ивано-Франковский институт нефти и газа, выпускники которого до сих пор работают в России.
Ранее сообщалось, что украинский «Нафтогаз» готов обсудить мировое соглашение с «Газпромом».
Следующая новость
Маршрут будет пролегать по Парку им. Горького, мосту Миллениум, мимо «Ривьеры» тротуарами до Чаши, далее по набережной Казанки и улице Баумана.
Ограничения будут действовать с 22.00 27 июля по 29 июля и с 22.00 3 августа по 5 августа.
Участниками серьезного ДТП стали две отечественные легковушки.
«Водоканал» будет размещать автоцистерны с водой по заявкам горожан.
На улице Маяковского практически не было тротуара – пешеходная дорожка заросла, сквозь асфальт проросли корни деревьев.
Фотографии потопа разместили очевидцы на страницах в соцсетях.
Президент РТ отметил потенциал сотрудничества с Вьетнамом в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, ИТ, медицина, АПК.
28-летняя женщина скончалась на месте происшествия, ее супруга и сына с различными травмами доставили в больницы Набережных Челнов.
18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе
18 июля«Мусорная» полиция, штрафы и бдительные соседи: как устроен раздельный сбор отходов в Швейцарии и что грозит нарушителям
18 июляВыгодно, доступно, рядом: один из ведущих онлайн-ритейлеров России – электронный дискаунтер «Ситилинк» открыл в Казани второй полноформатный магазин