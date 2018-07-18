Главное
Близняшки, рекламирующие футболки с принтом «Марҗа түгел»: «Нам нравятся эти футболки»

Татар-информ

18 июля 2018, 20:27

Происшествия

Из микрозаймовой организации в Москве украли 10 млн рублей

Рекомендуем

Пятеро налетчиков с огнестрельным оружием ограбили офис микрозаймов в центре столицы.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Из микрозаймовой организации в Москве украли 10 млн рублей, сообщает Интерфакс.

Вооруженное нападение на офис микрозаймовой организации, расположенной на Гончарном проезде в Москве, произошло сегодня днем.

По предварительным данным, пятеро вооруженных налетчиков вынесли из здания около 10 млн рублей, после чего скрылись на автомобиле.
 

Реклама

Следующая новость

Очевидцы сняли на видео страшную аварию под Альметьевском
Новости дня
00:04
В Верхнеуслонском районе РТ состоялся шашечный турнир

Турнир стартовал с состязания детей младшего и среднего возраста, который прошел в два этапа.

18.07 23:48
В Лаишеве завершились всероссийские соревнования «Камское море 2018»

Победителей состязания наградили заместитель главы района Татьяна Бурганова, председатель правления Федерации парусного спорта РТ Вадим Трофимов.

18.07 23:34
За первое полугодие в Тетюшском районе снизилась рождаемость

По сравнению со статистикой прошлого года количество новорожденных мальчиков значительно уменьшилось – в прошлом году их было – 42, девочек – 34.

18.07 23:20
Василь Шайхразиев дал мастер-класс участникам IT Biler Forum

Ребята представили Шайхразиеву свои проекты, рассказали о планах на будущее.

18.07 23:06
Жителей РТ предупредили об изменении расписание пригородного поезда № 6307 Казань – Свияжск
18.07 22:52
В Набережных Челнах состоится велопробег работающей молодежи

В велопробеге примет участие работающая молодежь, начинающие предприниматели города и все желающие.

18.07 22:40
Центральный аппарат СК РФ проконтролирует доследственную проверку по ЧП в Челнах

Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль доследственную проверку по инциденту.

18.07 22:38
В Нижнекамске организованы две патрульные группы для обхода пляжей

Группы созданы с целью обеспечения безопасности в местах массового отдыха.

18.07 22:24
В Зеленодольске официально открылся городской пляж

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по РТ дала разрешение на эксплуатацию городского пляжа.

18.07 22:10
В «Газпроме» отказались комментировать предложение «Нафтогаза»
18.07 21:56
Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов прокомментировал ЧП в Челнах

17 июля в 32-м комплексе 49-летний мужчина сделал замечание молодым людям, что привело к драке и смерти прохожего.

18.07 21:34
Фестиваль «Скорлупино» в Пестрецах отменен из-за вспышки птичьего гриппа

Фестиваль отменен в целях предотвращения распространения вируса.

18.07 21:14
В Альметьевском районе из-за непогоды отложилась уборка урожая

В этом году аграриям района предстоит убрать зерновые культуры с 45 тысяч гектаров, из которых около 14 тысяч гектаров приходится на озимые.

18.07 21:05
Руководителем исполкома города Елабуги назначен Кирилл Мокшин
18.07 20:56
Трамп заявил, что он самый жесткий Президент по отношению к России
18.07 20:51
Сотня казанских красавиц выйдет на «Велодевичник-2018»

Маршрут будет пролегать по Парку им. Горького, мосту Миллениум, мимо «Ривьеры» тротуарами до Чаши, далее по набережной Казанки и улице Баумана.

18.07 20:43
Киев запросил у США разъяснения о переговорах Путина и Трампа по Донбассу
18.07 20:27
Из микрозаймовой организации в Москве украли 10 млн рублей
18.07 20:08
В Казани будет частично закрыта проезжая часть ул. Серова

Ограничения будут действовать с 22.00 27 июля по 29 июля и с 22.00 3 августа по 5 августа.

18.07 20:00
Вышел новый трейлер байопика «Богемская рапсодия»
18.07 19:59
Очевидцы сняли на видео страшную аварию под Альметьевском

Участниками серьезного ДТП стали две отечественные легковушки.

18.07 19:51
Волонтеры ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде получили от властей подарки с неграмотными надписями
18.07 19:45
На видео попали затопленные после обильного дождя проспекты Набережных Челнов
18.07 19:36
Экс-премьер Украины заявил о «создании» украинцами газовой отрасли России
18.07 19:25
В Казани 58 росгвардейцев наградили за безопасность во время ФИФА-2018
События

18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе

18 июля«Мусорная» полиция, штрафы и бдительные соседи: как устроен раздельный сбор отходов в Швейцарии и что грозит нарушителям

18 июляВыгодно, доступно, рядом: один из ведущих онлайн-ритейлеров России – электронный дискаунтер «Ситилинк» открыл в Казани второй полноформатный магазин

18 июляКлиенты компании «Этажи» получат сниженную ставку по ипотеке от банка «ВТБ» (ПАО)

18 июляСмотровая площадка в Арске, пляж в Камском Устье, «Территория здоровья» в Альметьевске: на что пойдут 602 миллиона республиканского бюджета

18 июля«Маржа» или «Маржа тугел»: в скандал вокруг футболок от казанского бренда вмешалась прокуратура

17 июляЧистейшая вода, гости со всей России, велопробег и байкеры: в селе Среднее Девятово состоялся Праздник родника