Пятеро налетчиков с огнестрельным оружием ограбили офис микрозаймов в центре столицы.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Из микрозаймовой организации в Москве украли 10 млн рублей, сообщает Интерфакс.

Вооруженное нападение на офис микрозаймовой организации, расположенной на Гончарном проезде в Москве, произошло сегодня днем.

По предварительным данным, пятеро вооруженных налетчиков вынесли из здания около 10 млн рублей, после чего скрылись на автомобиле.

