В Казани 58 росгвардейцев наградили за безопасность во время ФИФА-2018

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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по РТ
(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Казани 58 росгвардейцев наградили за безопасность во время проведения ФИФА-2018, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.
Сегодня в Управлении Росгвардии по Республике Татарстан состоялось награждение военнослужащих и сотрудников ведомства, которые принимали участие в обеспечении безопасности на время проведения матчей ФИФА-2018.
Ведомственные награды, почетные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки получили 58 бойцов.
На торжественной церемонии награждения присутствовал секретарь Совета безопасности республики Айрат Шафигуллин, который поблагодарил росгвардейцев за добросовестную службу и обеспечение спокойствия и порядка во время проведения матчей ЧМ по футболу.
Начальник Управления Росгвардии по РТ Рустем Гумеров поблагодарил командиров и весь личный состав за весомый вклад в обеспечение мира и спокойствия в Татарстане. «От себя лично и от руководства территориального управления прошу передать личному составу слова благодарности за их самоотдачу и огромный вклад в обеспечение усиленных мер безопасности в Казани. Можно с уверенностью сказать, что служебно-боевые задачи, поставленные перед нашей группировкой войск, выполнены успешно и в полном объеме!» – подчеркнул он.
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