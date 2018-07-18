Рекомендуем
Фото: соцсети
(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). После дождя улицы Набережных Челнов стали напоминать Венецию. Первые фотографии «потопа» появились на страницах социальных сетей.
На фото видно, как уровень воды на улицах города достигает бампера легковушки, а идущий по дороге человек оказывается по колено в темной жидкости.
Также очевидцы разместили в соцсетях фотографию провалившейся под землю машины в 43-м комплексе Автограда. Что стало причиной ЧП и есть ли пострадавшие пока неизвестно
Однако не всех можно напугать сильным дождем. Некоторые горожане решили, что затопленные улицы Автограда – чудесный повод, чтобы опробовать надувную лодку.
Дождичек в Челнах прошёл. Плывём. pic.twitter.com/tKWML3Ovzf— Andrey Veretennikov (@anverpress) 18 июля 2018 г.
Следующая новость
Маршрут будет пролегать по Парку им. Горького, мосту Миллениум, мимо «Ривьеры» тротуарами до Чаши, далее по набережной Казанки и улице Баумана.
Ограничения будут действовать с 22.00 27 июля по 29 июля и с 22.00 3 августа по 5 августа.
Участниками серьезного ДТП стали две отечественные легковушки.
«Водоканал» будет размещать автоцистерны с водой по заявкам горожан.
На улице Маяковского практически не было тротуара – пешеходная дорожка заросла, сквозь асфальт проросли корни деревьев.
Фотографии потопа разместили очевидцы на страницах в соцсетях.
Президент РТ отметил потенциал сотрудничества с Вьетнамом в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, ИТ, медицина, АПК.
28-летняя женщина скончалась на месте происшествия, ее супруга и сына с различными травмами доставили в больницы Набережных Челнов.
18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе
18 июля«Мусорная» полиция, штрафы и бдительные соседи: как устроен раздельный сбор отходов в Швейцарии и что грозит нарушителям
18 июляВыгодно, доступно, рядом: один из ведущих онлайн-ритейлеров России – электронный дискаунтер «Ситилинк» открыл в Казани второй полноформатный магазин