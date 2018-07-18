Фотографии потопа разместили очевидцы на страницах в соцсетях.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). После дождя улицы Набережных Челнов стали напоминать Венецию. Первые фотографии «потопа» появились на страницах социальных сетей.

На фото видно, как уровень воды на улицах города достигает бампера легковушки, а идущий по дороге человек оказывается по колено в темной жидкости.

Также очевидцы разместили в соцсетях фотографию провалившейся под землю машины в 43-м комплексе Автограда. Что стало причиной ЧП и есть ли пострадавшие пока неизвестно

Однако не всех можно напугать сильным дождем. Некоторые горожане решили, что затопленные улицы Автограда – чудесный повод, чтобы опробовать надувную лодку.