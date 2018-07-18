В Польше рассказали о сроках строительства газопровода Baltic Pipe

Строительство газопровода стартует весной 2020 года, стоимость проекта составит порядка 1,5 млрд евро.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). К концу 2022 год будет построен газопровод Baltic Pipe, который соединит газовые сети Дании и Польши, открыв последней доступ к норвежским газовым месторождениям. Об этом сообщает RT со ссылкой на уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.

Как сообщает «Польское радио», строительство газопровода стартует весной 2020 года, стоимость проекта составит порядка 1,5 млрд евро.

Отмечается, что в конце 2022 года истекает срок поставок газа из России в Польшу.