Завтра жители двух районов Казани останутся без воды

«Водоканал» будет размещать автоцистерны с водой по заявкам горожан.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Завтра, 19 июля, в некоторых домах Советского и Приволжского районов Казани отключат водоснабжение, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ровно на сутки, с девяти утра 19 июля до девяти утра 20 июля, без воды останутся жители следующих домов в Советском районе: улица Н. Ершова, 54, 56, 58, 78, 78а, 78б, 80, 80а; ул. Искра, 8; ул. Космонавтов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6в, 8; ул. Академика Губкина, 2.

Отключение воды также запланировано в Приволжском районе с девяти утра 19 июля до шести утра 20 июля. Оно затронет жителей домов по адресам: ул. Магистральная, 77, 77а, 77в, 77 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6), 77/1, 77/3, 77а (корпус 1), 116; ул. Тихорецкая, 2, 2 (корпуса 1, 2, 4), 2а, 2б, 2в, 7, 7 (корпус 2), 7а, 7а (корпуса 1, 2, 3), 7б, 7г, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9, 9 (корпус 1), 9/1; ул. Алебастровая; ул. Крутовская, 26, 26 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 7), 26 лит. 16; ул. Южно-Промышленная; ул. 1-я Победиловская, 2-я Победиловская, 3-я Победиловская, 4-я Победиловская, 5-я Победиловская, а также в домах поселка Кукушкино.

«Водоканал» просит заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды. Автоцистерны с водой будут размещаться по заявкам горожан.

Отключение водоснабжения в Советском районе связано с установкой запорно-регулирующей арматуры нового построенного объекта. В домах Приволжского района воду перекроют из-за переключения абонентов к вновь проложенному водопроводу.