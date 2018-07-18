На видео попали затопленные после обильного дождя проспекты Набережных Челнов

Прошлым летом в Автограде после сильных дождей неоднократно затапливало участок автомобильной дороги под мостом проспекта Вахитова.

(Набережные Челны, 18 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова) В Набережных Челнах после обильного дождя затопило основные проспекты. Картина того, как автомобилистам приходилось передвигаться «вплавь», попало на видео.

Буквально пару часов назад в Набережных Челнах прошел сильный дождь. После этого вода заполнила проспекты Вахитова и Чулман. Возвращающимся с работы челнинцам приходилось преодолевать воду, которая доходила до бамперов их автомобилей.

Ситуация не новая. Прошлым летом в Набережных Челнах после сильных дождей неоднократно затапливало участок автомобильной дороги под мостом проспекта Вахитова. В зоне риска оказывались и другие городские мосты. Автомобилистам приходилось проезжать эти отрезки пути с большими сложностями.

После случившегося начальник Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома города Рафаиль Киямов объяснил случившееся тем, чти автоматика ливнево-насосных станций дала сбой. После чего был проведен капремонт станций.

«Выполнен капитальный ремонт всех насосных станций. Установлены основные и резервные насосы. Проведена полная очистка приемных резервуаров и ревизия задвижек. Ситуация, которая произошла в прошлом году под мостом на проспекте Вахитова, не должна повториться», — сообщил по итогам работы Рафаиль Киямов.

Однако, ситуация все-таки повторилась.