В Казани будет частично закрыта проезжая часть ул. Серова

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(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Казани с 22.00 27 июля по 29 июля и с 22.00 3 августа по 5 августа будет частично закрыта проезжая часть ул. Серова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Ограничения связаны с тем, что около дома № 39 по ул. Красный Маяк будут производиться работы по устройству заездов на строительную площадку.
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Маршрут будет пролегать по Парку им. Горького, мосту Миллениум, мимо «Ривьеры» тротуарами до Чаши, далее по набережной Казанки и улице Баумана.
Ограничения будут действовать с 22.00 27 июля по 29 июля и с 22.00 3 августа по 5 августа.
Участниками серьезного ДТП стали две отечественные легковушки.
«Водоканал» будет размещать автоцистерны с водой по заявкам горожан.
На улице Маяковского практически не было тротуара – пешеходная дорожка заросла, сквозь асфальт проросли корни деревьев.
Фотографии потопа разместили очевидцы на страницах в соцсетях.
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