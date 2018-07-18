В Казани будет частично закрыта проезжая часть ул. Серова

Ограничения будут действовать с 22.00 27 июля по 29 июля и с 22.00 3 августа по 5 августа.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Казани с 22.00 27 июля по 29 июля и с 22.00 3 августа по 5 августа будет частично закрыта проезжая часть ул. Серова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничения связаны с тем, что около дома № 39 по ул. Красный Маяк будут производиться работы по устройству заездов на строительную площадку.