ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Лучшие волонтеры ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде получили от властей подарки с неграмотными надписями. Ошибка была допущена в слове «city», где на конце вместо «y» была прописана буква «i», сообщается на портале newsnn.ru.
Директор департамента культуры города Наталья Суханова рассказала, что для изготовления памятных сувениров был определен подрядчик. В техническом задании для фирмы-изготовителя надписи были нанесены верно.
«К сожалению, в связи с задержкой поставки распаковать и проверить все экземпляры не представилось возможным, почему брак и не был сразу замечен. На сегодняшний день в адрес поставщика готовится претензия о замене бракованной части товара», — сказала Суханова.
В Казани недавно произошла аналогичная ситуация — после заплыва Sviyaga Swim в Сети начали обсуждать ошибку на памятных медалях для участников. На фотографиях видно, что на медалях написано «Swijyaga Swjm». Организаторы объяснили ошибку необычным шрифтом надписи.
В прошлом году участникам казанского полумарафона выдали медали с надписью «полумарофон». Тогда организаторы соревнований объяснили это тем, что слово было написано по-татарски.
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