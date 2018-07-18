В Сети обсуждают испуг на лице Мелании Трамп после рукопожатия с Путиным

Пользователи Twitter уверены, что супруга американского лидера испугалась, потому что «посмотрела в глаза злу».

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Пользователи Сети обсуждают резкую перемену в лице супруги Президента США Мелании Трамп после рукопожатия с главой российского государства Владимиром Путиным. Видео встречи первой леди Соединенных Штатов с Президентом России опубликовал британский таблоид The Mirror.

На записи видно, как Мелания с улыбкой на лице пожимает Путину руку. Спустя пару секунд она смотрит в камеру, но уже с совсем другим выражением лица. Кажется, она испугана или ошарашена, гадают пользователи Сети.

Пользователь Twitter @7bugglettes считает, что Мелания «выглядит так, будто только что посмотрела в глаза самому злу».

«От этого взгляда у меня мурашки по коже», — прокомментировал пользователь @jaygramma.

В Сети также сказали, что лицо Мелании «как у модели — пустое, без всяких эмоций».

Встреча Путина и Трампа прошла в Хельсинки 16 июля. Переговоры продлились в общей сложности почти четыре часа.

Фотографии первой леди США уже становились мемами и фотожабами. Так, например, в начале прошлого года по Сети разлетелся снимок с церемонии инаугурации Дональда Трампа на пост американского Президента. Фотография породил хештеги #SadMelania, что в переводе с английского означает #ГрустнаяМелания.

Дональд Трамп и Мелания Кнавс поженились в 2005 году. Это третий брак в жизни американского Президента. Мелания на 24 года моложе своего супруга. Пара воспитывает общего сына Бэррона. Всего у Дональда Трампа пятеро детей.