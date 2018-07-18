15 социальных инициатив Приволжья вошли в число наиболее перспективных проектов в сфере детства

По результатам волонтерских чтений из 298 заявок, поданных для участия в конкурсе, были отобраны 126 наиболее перспективных проектов.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Tele2 и фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» подводят промежуточные итоги IV Всероссийского конкурса проектов, создающих новые возможности для развития, обучения, защиты жизни и здоровья детей. По результатам волонтерских чтений из 298 заявок, поданных для участия в конкурсе, были отобраны 126 наиболее перспективных проектов, 15 из них инициированы предпринимателями Приволжья.

На первом этапе конкурса заявки изучают сотрудники Фонда и волонтеры из компании Tele2, которая является главным партнером фонда. Они оценивают проекты по трем основным критериям: острота выявленной проблемы, эффективность предложенного решения и потенциал самого заявителя. В 2018 году в отборе заявок приняли участие 65 волонтеров из разных регионов России, 24 из них участвуют в этой активности не первый год.

По результатам волонтерских чтений из 298 заявок, поданных для участия в конкурсе, были отобраны 126 наиболее перспективных проектов. Географически проекты сгруппированы согласно макрорегиональному делению Tele2 и представлены следующим образом: Урал — 28 проектов; Сибирь — 20 проектов; Северо-Запад — 19 проектов; Волга — 15 проектов; Москва и Московская область — 14 проектов; Дальний Восток — 10 проектов; Юг — 9 проектов; Черноземье — 9 проектов; Центр — 2 проекта.

Отобранные волонтерами заявки будут оценены экспертным советом, в который входят представители бизнеса, некоммерческих организаций и специалисты в области социального предпринимательства. Экспертиза будет проводиться до 15 августа, после чего Фонд опубликует список полуфиналистов конкурса.

Авторы 10 лучших проектов приедут 22 ноября на финал конкурса в Москву, где жюри определит пять победителей. Они получат от Фонда «Навстречу переменам» начальное финансирование проекта на один год в размере 1,2 млн рублей. Для победителей будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития. А все финалисты получат помощь в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компании Tele2.

Основные направления проектов в 2018 году — создание дополнительных возможностей для детей с особенностями развития и развитие инклюзивных практик. Ряд социальных предпринимателей предложили бизнес-идеи, посвященные дополнительному образованию и профориентации подростков. Часть проектов направлена на формирование полезных привычек и прививание здорового образа жизни.

Евгения Телицына, исполнительный директор Фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам»: «Для нас очень важна вовлеченность сотрудников Tele2 — руководство компании принимает участие в работе на финальном этапе конкурса, а сотрудники всех уровней помогают нам отобрать заявки на этапе волонтерских чтений. Коллеги всегда очень вдумчиво подходят к оценке и дают полезные для заявителей рекомендации».

Елена Гусева, менеджер по организации мероприятий Tele2: «Я участвую в волонтерских чтениях уже в третий раз и качество заявок растет год от года. И если раньше описания проектов были в первую очередь эмоциональными, то сейчас это в основном уже рациональные идеи, с грамотно составленным планом развития и пониманием процессов. То есть уровень социального предпринимательства заметно вырос за это время».

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам» помогает российским социальным предпринимателям реализовывать лучшие детские программы. Фонд уникален тем, что не боится поддерживать самые амбициозные, смелые и инновационные идеи, объединяя усилия бизнеса, некоммерческого сектора и гражданского общества в стремлении улучшить качество жизни российских детей.

Подробнее о фонде:

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