Специалисты ОЗХО собрали образцы вещества из Эймсбери

Образцы будут отправлены в две лаборатории, назначенные ОЗХО, и после получения результатов анализа Лондону будет предоставлен отчет.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Cпециалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) собрали образцы вещества, которым 30 июня были отравлены два британских гражданина в Эймсбери. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что образцы будут отправлены в две лаборатории, назначенные ОЗХО, и после получения результатов анализа Лондону будет предоставлен отчет.

Ранее брат отравленного в Эймсбери Чарли Роули Мэтью рассказал, что нервно-паралитический яд «Новичок» находился во флаконе от духов.