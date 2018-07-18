В Зеленодольске облагородят улицы Тургенева и Маяковского

Рекомендуем
Фото: zpravda.ru
(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Зеленодольске на улицах Тургенева и Маяковского идут ремонтные работы. Рабочие занимаются прокладкой тротуаров, пишут «Новости Зеленодольска».
На улице Маяковского практически не было тротуара – пешеходная дорожка заросла, сквозь асфальт проросли корни деревьев. По этой причине горожанам приходилось преодолевать маршрут по проезжей части, рискуя попасть под колеса автомобилей.
В этом году городские власти обратили внимание на опасный участок. Новый тротуар прокладывают по противоположной от военного городка стороне вдоль многоквартирных домов: здесь больше места и не так близко к автодороге.
Бригадир подрядной организации Андрей Ананьев рассказал, что по проекту на улице Маяковского укладывают новый тротуар, сходы во дворы не делают, поскольку в этом районе много домов, которые попадают под снос.
А вот на улице Тургенева тротуару понадобится реконструкция. Длина тротуара – 600 метров. На этом участке расположены центральная городская библиотека, большой продуктовый магазин, Центр медицинской профилактики, отделение военкомата. Реконструкция ведется по всем правилам, с заменой подушки, включающей в себя песок и щебень, и укладкой нового бордюра.
Также на ул.Тургенева сейчас производится капитальный ремонт теплотрассы.
Следующая новость
В велопробеге примет участие работающая молодежь, начинающие предприниматели города и все желающие.
Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль доследственную проверку по инциденту.
Группы созданы с целью обеспечения безопасности в местах массового отдыха.
Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по РТ дала разрешение на эксплуатацию городского пляжа.
17 июля в 32-м комплексе 49-летний мужчина сделал замечание молодым людям, что привело к драке и смерти прохожего.
Фестиваль отменен в целях предотвращения распространения вируса.
В этом году аграриям района предстоит убрать зерновые культуры с 45 тысяч гектаров, из которых около 14 тысяч гектаров приходится на озимые.
Маршрут будет пролегать по Парку им. Горького, мосту Миллениум, мимо «Ривьеры» тротуарами до Чаши, далее по набережной Казанки и улице Баумана.
Ограничения будут действовать с 22.00 27 июля по 29 июля и с 22.00 3 августа по 5 августа.
Участниками серьезного ДТП стали две отечественные легковушки.
«Водоканал» будет размещать автоцистерны с водой по заявкам горожан.
18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе
18 июля«Мусорная» полиция, штрафы и бдительные соседи: как устроен раздельный сбор отходов в Швейцарии и что грозит нарушителям
18 июляВыгодно, доступно, рядом: один из ведущих онлайн-ритейлеров России – электронный дискаунтер «Ситилинк» открыл в Казани второй полноформатный магазин