В Зеленодольске облагородят улицы Тургенева и Маяковского

На улице Маяковского практически не было тротуара – пешеходная дорожка заросла, сквозь асфальт проросли корни деревьев.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Зеленодольске на улицах Тургенева и Маяковского идут ремонтные работы. Рабочие занимаются прокладкой тротуаров, пишут «Новости Зеленодольска».

На улице Маяковского практически не было тротуара – пешеходная дорожка заросла, сквозь асфальт проросли корни деревьев. По этой причине горожанам приходилось преодолевать маршрут по проезжей части, рискуя попасть под колеса автомобилей.

В этом году городские власти обратили внимание на опасный участок. Новый тротуар прокладывают по противоположной от военного городка стороне вдоль многоквартирных домов: здесь больше места и не так близко к автодороге.

Бригадир подрядной организации Андрей Ананьев рассказал, что по проекту на улице Маяковского укладывают новый тротуар, сходы во дворы не делают, поскольку в этом районе много домов, которые попадают под снос.

А вот на улице Тургенева тротуару понадобится реконструкция. Длина тротуара – 600 метров. На этом участке расположены центральная городская библиотека, большой продуктовый магазин, Центр медицинской профилактики, отделение военкомата. Реконструкция ведется по всем правилам, с заменой подушки, включающей в себя песок и щебень, и укладкой нового бордюра.

Также на ул.Тургенева сейчас производится капитальный ремонт теплотрассы.