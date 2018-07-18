Минниханов: Во Вьетнаме хорошо известна продукция татарстанских предприятий

Президент РТ отметил потенциал сотрудничества с Вьетнамом в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, ИТ, медицина, АПК.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Во Вьетнаме хорошо известна продукция татарстанских предприятий. Так, Зеленодольский судостроительный завод поставил страну 4 фрегата «Гепард». Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в РФ Нго Дык Манем, сообщает пресс-служба главы республики.

Минниханов отметил потенциал сотрудничества между республикой и Вьетнамом в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, ИТ, медицина, сельское хозяйство и др.

Президент РТ акцентировал внимание на взаимодействие в научно-образовательной сфере. Сейчас в вузах республики обучаются 124 студента из Вьетнама, а университеты активно сотрудничают с вьетнамскими учебными заведениями.

Рустам Минниханов также добавил, что в республике проживает порядка 600 граждан Вьетнама, а при Ассамблее народов Татарстана действует национально-культурное общество — «Доанкет» («Солидарность»).

Нго Дык Мань предложил активно развивать межрегиональные связи между РТ и провинциями Вьетнама. В числе наиболее перспективных направлений для совместной работы посол обозначил сферы туризма и агропромышленного комплекса.