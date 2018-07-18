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Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Менделеевском районе Татарстана в ДТП разбилась семья с ребенком, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о смертельном ДТП вблизи населенного пункта Русский Сарсаз пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня в 14.29.
Малолитражка «Опель Корса», за рулем которой был 29-летний житель Набережных Челнов, вылетела на скорости с дороги в кювет и перевернулась. Остановить автомобиль смогли лишь деревья, растущие в нескольких метрах от трассы.
В результате ДТП 28-летняя девушка-пассажир от полученных травм скончалась на месте происшествия. Ее супруг, находившийся за рулем авто, и восьмилетний сын с многочисленными ушибами и гематомами были доставлены в БСМП Набережных Челнов.
Прибывшие к месту аварии сотрудники ПСЧ №86 поставили автомобиль на колеса и отключили у него аккумулятор, что исключило возможное возгорание.
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