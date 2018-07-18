Гендиректор «РТ-Инвест»: Утилизация отходов — это перспективный и рентабельный бизнес

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(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Утилизация отходов — это перспективный и рентабельный бизнес. Каждый этап технологической цепочки, включая транспортирование, хранение, сортировку и переработку мусора, является источником прибыли, заявил гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов на Moscow Urban Forum. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Уровень переработки твердых коммунальных отходов в России значительно ниже, чем в европейских странах: 5 процентов против 74, отметил спикер. Он подчеркнул, что ключевая цель компании — достижение «нулевого захоронения» на территории РФ, этого показателя уже достигли некоторые города Европы и Азии.
«В России же эти показатели остаются на низком уровне и ежегодно к уже существующим полигонам присоединяются новые площади, по размерам аналогичные территории Москвы и Московской области. Планируется, что система „нулевого захоронения“ будет впервые достигнута в Казани в 2023 году», — подчеркнул генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.
Докладчик отметил, что в российском законодательстве уже заложены все компоненты, необходимые для организации эффективной современной отрасли обращения с отходами. Речь идет о внедрении дуальной системы сбора отходов с разделением на сухие фракции, введении залоговой системы для отходов упаковки, строительстве объектов по переработке отходов в энергию, создании объектов по компостированию органических отходов и новых полигонных мощностей.
На сессии выступила руководитель направления «Циркулярная экономика» бизнес-школы Амстердама Марджолейн Браш. Она отметила, что формирование эффективной модели по обращению с отходами невозможно без строительства МСЗ, эта мера порой вызывает бурные дискуссии в обществе, однако, как показывает опыт, без этих заводов вся территория Европы могла быть покрыта свалками.
«В Амстердаме работает такой завод и расположен он в самом центре, но, поверьте, ни местные жители, ни туристы не испытывают никаких неудобств», — сказала она.
К 2022 году в Татарстане запустится завод по термической обработке отходов мощностью 550 тыс. тонн в год. Тогда же в столице республике придут к нулевому уровню захоронения отходов. Инвестор проекта — «РТ-Инвест» (входит в Ростех) вложит в предприятие 28 млрд рублей. Предполагается, что МСЗ появится в поселке Осиново.
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