Гендиректор «РТ-Инвест»: Утилизация отходов — это перспективный и рентабельный бизнес

В законодательстве РФ заложены все компоненты, необходимые для организации эффективной современной отрасли обращения с отходами, отметил Шипелов.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Утилизация отходов — это перспективный и рентабельный бизнес. Каждый этап технологической цепочки, включая транспортирование, хранение, сортировку и переработку мусора, является источником прибыли, заявил гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов на Moscow Urban Forum. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уровень переработки твердых коммунальных отходов в России значительно ниже, чем в европейских странах: 5 процентов против 74, отметил спикер. Он подчеркнул, что ключевая цель компании — достижение «нулевого захоронения» на территории РФ, этого показателя уже достигли некоторые города Европы и Азии.

«В России же эти показатели остаются на низком уровне и ежегодно к уже существующим полигонам присоединяются новые площади, по размерам аналогичные территории Москвы и Московской области. Планируется, что система „нулевого захоронения“ будет впервые достигнута в Казани в 2023 году», — подчеркнул генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Докладчик отметил, что в российском законодательстве уже заложены все компоненты, необходимые для организации эффективной современной отрасли обращения с отходами. Речь идет о внедрении дуальной системы сбора отходов с разделением на сухие фракции, введении залоговой системы для отходов упаковки, строительстве объектов по переработке отходов в энергию, создании объектов по компостированию органических отходов и новых полигонных мощностей.

На сессии выступила руководитель направления «Циркулярная экономика» бизнес-школы Амстердама Марджолейн Браш. Она отметила, что формирование эффективной модели по обращению с отходами невозможно без строительства МСЗ, эта мера порой вызывает бурные дискуссии в обществе, однако, как показывает опыт, без этих заводов вся территория Европы могла быть покрыта свалками.

«В Амстердаме работает такой завод и расположен он в самом центре, но, поверьте, ни местные жители, ни туристы не испытывают никаких неудобств», — сказала она.

К 2022 году в Татарстане запустится завод по термической обработке отходов мощностью 550 тыс. тонн в год. Тогда же в столице республике придут к нулевому уровню захоронения отходов. Инвестор проекта — «РТ-Инвест» (входит в Ростех) вложит в предприятие 28 млрд рублей. Предполагается, что МСЗ появится в поселке Осиново.