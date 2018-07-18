В Альметьевском районе из-за непогоды отложилась уборка урожая

В этом году аграриям района предстоит убрать зерновые культуры с 45 тысяч гектаров, из которых около 14 тысяч гектаров приходится на озимые.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В связи со сложными погодными условиями аграрии Альметьевского района приступят к уборке урожая на две недели позже обычного, сообщает пресс-служба Альметьевского района РТ.



Выездное совещание по вопросам организации уборки урожая 2018 года состоялось на полях хозяйства «Чагылтау» с участием министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова, главы района – Айрата Хайруллина, руководителей сельхозпредприятий района, фермеров, специалистов агропромышленной отрасли.



Глава района подчеркнул, что, несмотря на непогоду, главная задача, как и всегда, собрать урожай вовремя.



В этом году аграриям района предстоит убрать зерновые культуры с 45 тысяч гектаров, из которых около 14 тысяч гектаров приходится на озимые. На уборке урожая в районе будет задействовано более ста единиц комбайнов, уровень готовности техники на сегодняшний день составляет 77 процентов. Приступить к уборке в районе планируется в первой декаде августа.



