На месте скандального колеса обозрения в Набережных Челнах должны были построить кафе

В парке Победы же на городской земле в 2016 году обосновался коммерческий вариант аттракциона, хозяином которого выступило ООО «Колесо обозрения».

(Набережные Челны, 18 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережночелнинском суде началось рассмотрение громкого дела о сносе аттракциона — колеса обозрения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что скандал вокруг колеса обозрения инициировали депутаты Городского совета, которые обратили внимание общественности на то, что под видом обновления аттракционного хозяйства Челнов произошла не совсем понятная сделка. Город купил новое колесо обозрения и установил его в парке поселка ГЭС, а не в парке Победы, как это планировалось. При этом были демонтированы и сданы в металлолом два муниципальных колеса обозрения. В парке Победы же на городской земле в 2016 году обосновался коммерческий вариант аттракциона, хозяином которого выступило ООО «Колесо обозрения». Соответственно, средства от его эксплуатации стали поступать в частные руки. По подсчетам депутатов, город на этом потерял не менее 60 млн рублей. Народные избранники стали обращаться в надзорные органы с требованием провести проверку законности деятельности ООО «Колесо обозрения» на челнинской земле.

Итогом обращений стало возбуждение уголовного дела в отношении директора МКП «ДИАС» Искандера Ахметова, а также иных неустановленных лиц, по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий».

После этого прокуратура Набережных Челнов подала иск в суд с требованием снести скандальный аттракцион. Сегодня в суде состоялось первое заседание, на котором произошла битва аргументов. В качестве «снарядов» стороны использовали нормы и положения земельного законодательства.

Позицию прокуратуры представляла помощник прокурора Алина Ибрагимова. На суде она заявила, что на момент выдачи разрешения на строительство аттракциона земля находилась в зоне С-1, где подобные объекты размещать запрещено. Впоследствии статус земли сменился. Участок вошел в список рекреационных зон, на которых ставить аттракционы не возбраняется. Но первоначальный статус все же был другим, подчеркнула Ибрагимова.

Помощник прокурора обратила внимание суда на то, что на публичных слушаниях проекта застройки центра города на том месте, где сейчас стоит колесо обозрения, запланировали поставить кафе. Значит, аттракцион занял чужое место. Ибрагимова также отметила, что разрешение на строительство аттракциона было выдано в 12 января 2016 года, а градостроительный план утвержден лишь 14 марта, то есть через два месяца.

«Получается, разрешение на строительство выдавалось без утверждения градостроительного плана, что является существенным нарушением законодательства. Более того, отсутствие градостроительного плана участка считается основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство», — отметила помощник прокурора.

Представитель прокуратуры указала и на то, что проект установки аттракциона не проходил государственную экспертизу и в ходе строительства со стороны исполкома не велся надзор за исполнением проекта. Получается, безопасность объекта никем не гарантирована, подытожила свое выступление Ибрагимова.

Представитель ответчика заявил, что классификатором разрешенных видов использования земель, утвержденным Минэкономразвития РФ в 2014 году, допускается размещение аттракционов в зоне С-1. По его словам, городские правила землепользования на момент выдачи разрешения на строительство не соответствовали данному классификатору. Изменения же в правила были внесены суть позже — в июле 2016 года. Из-за этой нестыковки участок получил статус условно-разрешенного вида. Тот факт, что проектная документация не проходила государственную экспертизу, по словам представителя ответчика, нельзя считать нарушением. Потому что отдельно стоящие объекты, этажность которых не больше двух и которые не предназначены для хозяйственной деятельности и проживания людей, госэкспертизу не проходят.

«У аттракциона вообще нет этажности, для хоздеятельности и для проживания он не пригоден», — заявил юрист ООО «Колесо обозрения».

Хотя по высотности и площади ограничения все-таки есть. Например, объект не должен быть выше ста метров, а его площадь не должна превышать полторы тысячи кв. метров. С высотой, вроде, у аттракциона все в порядке — он «ростом» в 42 метра. «Вот в Москве на ВДНХ хотят поставить колесо обозрения высотой более ста сорока метров. Да, это уникальный объект. Там госэкспертиза обязательна. А у нас для этого нет оснований», — заявил защитник.

Правда позже, судья, ознакомившись с проектной документацией, заметил, что исполком выдал разрешение на полторы тысячи кв. метров, а объект занимает площадь в два раза больше. «Почему так получилось?», — задал вопрос судья. Ответа не последовало.

Адвокат признал, что на момент получения разрешения на строительство градостроительного плана у объекта не было. Тем не менее, при получении разрешения на ввод в эксплуатацию проверяется все — в том числе и наличие градостроительного плана. На тот момент с документацией все уже было в порядке, заверил юрист.

«Вот тут прокуратура заявила, что на месте аттракциона должно было располагаться кафе. Но она почему-то не объясняет, почему кафе нужно челнинцам, а аттракцион – нет? Тем более когда встал вопрос о реконструкции парка Победы, колесо обозрения фигурировало почти во всех проектах, участвовавших в конкурсе», — заметил представитель ООО «Колесо обозрения».

Он также заявил, что слова представителя надзорного органа о том, что аттракцион не отвечает требованиям безопасности, ничем не подтверждаются.

В итоге судья, выслушав стороны, предложил провести строительную экспертизу объекта на предмет его безопасности.

