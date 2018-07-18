Татарстанцы выиграли в первый день турнира по юнифайд-футболу в Чикаго

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Вчера в Чикаго сборная России, составленная на базе учеников Мамадышской коррекционной школы, выиграла у команды из штата Техас со счетом 3:0, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ.
Сегодня сборная из Татарстана должна провести вторую встречу в рамках турнира. Данные соревнования посвящаются 50-летию Специальной Олимпиады.
Ранее российская сборная стала победителем во Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады по юнифайд-футболу.
Юнифайд-футбол очень похож на классический футбол и отличается только тем, что в каждой команде участвуют атлеты (это учащиеся и выпускники коррекционных школ) и партнеры (непрофессиональные спортсмены).
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