«Том Сойер Фест» помог Богоявленскому собору Казани выковать новые ограды и подвес для колокола

Благодаря участнику движения по сохранению исторической среды кузнецу Яну Тинчурину на звоннице установлен восьмой колокол.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). У колокольни Богоявленского собора Казани (Баумана, 78) при участии активистов волонтерского движения «Том Сойер Фест» установлены две новые кованые ограды и подвес для колокола. Информация об этом появилась сегодня в соцсети на странице фестиваля по сохранению исторической городской среды.

«При содействии ТомСойерФест и руками нашего кузнеца @Ян Тинчурин на колокольне Богоявленского собора появились две новые кованые ограды и подвес для колокола. Теперь на колокольне установлен восьмой 300-килограммовый колокол», – говорится в посте.

Теперь звонницу предстоит подключить к системе автоматического звона и освятить. После назначения даты ритуала, как анонсирует пост, «отец Алексий (настоятель, протоиерей Алексий Державин – прим. Т-и) приглашает наших волонтеров в этот день на колокольню».

К слову, кузнец Ян Тинчурин поможет также воссоздать кованое крылечко средового дома по адресу Калинина, 4, фасад которого казанское движение «Том Сойер Фест» отремонтирует в этом году.

