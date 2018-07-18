«Том Сойер Фест» помог Богоявленскому собору Казани выковать новые ограды и подвес для колокола

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Фото: архив/Рамиль Гали
(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). У колокольни Богоявленского собора Казани (Баумана, 78) при участии активистов волонтерского движения «Том Сойер Фест» установлены две новые кованые ограды и подвес для колокола. Информация об этом появилась сегодня в соцсети на странице фестиваля по сохранению исторической городской среды.
«При содействии ТомСойерФест и руками нашего кузнеца @Ян Тинчурин на колокольне Богоявленского собора появились две новые кованые ограды и подвес для колокола. Теперь на колокольне установлен восьмой 300-килограммовый колокол», – говорится в посте.
Теперь звонницу предстоит подключить к системе автоматического звона и освятить. После назначения даты ритуала, как анонсирует пост, «отец Алексий (настоятель, протоиерей Алексий Державин – прим. Т-и) приглашает наших волонтеров в этот день на колокольню».
К слову, кузнец Ян Тинчурин поможет также воссоздать кованое крылечко средового дома по адресу Калинина, 4, фасад которого казанское движение «Том Сойер Фест» отремонтирует в этом году.
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