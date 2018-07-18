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Татар-информ

18 июля 2018, 17:29

Культура

В поселке Васильево прошли съемки триллера о голоде в Поволжье

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Фото: zpravda.ru

«Кахексия» — триллер, основанный на реальных событиях, повествующий одновременно о современности и о страшном голоде в 20-е годы.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). 14 июля рядом с кирпичным заводом, недалеко от поселка Васильево, прошла съемка одного из эпизодов художественного фильма «Кахексия» казанского режиссера Алины Кузьминой, пишут «Новости Зеленодольска».

Фильм «Кахексия» (кахексия – истощение – прим. Т-и) по жанру триллер. Он основан на реальных событиях, рассказывающий зрителю одновременно о современности и о страшном голоде, который случился в России в 20-х годах.

Предыдущий фильм Кузьминой – зомби-апокалипсис «Вирион» вышел в прокат в 2017 году. По словам создателей фильма, с тех пор уровень организации процесса съемок существенно вырос. Как отмечает сама Алина Кузьмина, «работали достаточно приближенно к нормам серьезного кинопроизводства», продвинулись в плане подхода к сценарию, подготовки к съемкам. Каждая деталь костюма героев массовки в 20 человек тщательно отсматривалась, после чего принималось решение «быть ей или не быть».



По словам Василия Евдокимова, автора сандтреков к фильму, новая лента обещает стать ярким событием в киноиндустрии Казани. Несмотря на то что в нем присутствуют элементы авторского кино, он все же зрительский. Как считает музыкант, молодежи будут интересны элементы триллера, более старшему поколению — закрученная драма, игра актеров. Сам Евдокимов написал 15 песен к киноленте и снялся в эпизоде вместе с женой. 

Съемки фильма продлятся до осени. Премьера фильма состоится в Казани, показ фильма пройдет и в Зеленодольске.

Первый хоррор казанского производства «Вирион» вышел в прокат 24 марта 2017 года.

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