Близняшки, рекламирующие футболки с принтом «Марҗа түгел»: «Нам нравятся эти футболки»

Алина и Аделина Фасхеевы «не понимают» негативной реакции общественности, связанной с выпуском футболок с принтами «марҗа» и «марҗа түгел».

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Алина и Аделина Фасхеевы, рекламирующие казанский бренд «Святая», высказали свое отношение к выпуску футболок с провокационными надписями «марҗа түгел» и «марҗа».

«Нам нравятся эти футболки, мы не относимся к ним негативно и не понимаем этого», — отметила собеседница агентства.

Казанский бренд одежды «Святая» выпустил футболки с флагом Татарстана и надписью «марҗа», что на татарском языке является оскорбительным словом по отношению к русской женщине, а также флагом России и надписью «марҗа түгел» (не маржа).

Ранее сообщалось, что татарстанская прокуратура начала проверку производителей футболок с надписью «Марҗа».