КНИТУ-КХТИ выплатит 100-балльникам по ЕГЭ стипендии в размере 20 тыс. рублей

Надбавка будет выплачиваться ежемесячно в течение всего первого семестра обучения.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Абитуриентам КНИТУ-КХТИ, которые сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов и поступили в вуз, в 2018 году будет установлена дополнительная именная стипендия в размере 20 тыс. рублей. Надбавка будет выплачиваться ежемесячно в течение всего первого семестра обучения, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Кроме того, все первокурсники этого года, сдавшие госэкзамен по всем предметам на «отлично» (от 70 баллов и выше), получат возможность зачисления в открытую на базе КНИТУ-КХТИ школу элитного инженерного образования «ТехнОлидеР».

«Повышенная стипендия для стобалльников — это лишь один из дополнительных стимулов. Главной мотивирующей силой молодёжи, я считаю, должны быть карьерные перспективы», — полагает ректор КНИТУ-КХТИ Сергей Юшко.