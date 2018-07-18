Промоушены ММА UFC и M-1 Global создали компанию по развитию смешанных единоборств в России

Первый турнир UFC в России пройдет 15 сентября этого года в Москве.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Международная компания M-1 Global, американский промоушен ММА UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат), Российско-китайский инвестиционный фонд и фонд Mubadala Investment Company (Международный инвестиционный фонд из Объединенных Арабских Эмиратов) создали совместную компанию по развитию смешанных единоборств UFC Russia, сообщает пресс-служба M-1 Global.

Вновь созданная организация UFC Russia займется организацией и проведением мероприятий под эгидой спортивной организации UFC в России и СНГ. За селекцию и подготовку бойцов для турниров будет отвечать международная компания M-1 Global, проводящая бои по смешанным единоборствам среди профессионалов. Все действующие чемпионы М-1 Global будут иметь гарантированную возможность на подписание контракта с UFC.

«Мы с нетерпением ждем возможности работать с UFC и РКИФ над поиском и развитием молодых ММА талантов в России и СНГ. Это поможет вывести ММА в целом на принципиально новый уровень. В Лиге смешанных единоборств М-1 возрастет конкуренция, а это значит, что будет больше ярких и зрелищных поединков», — заявил президент M-1 Global Вадим Финкельштейн.

Первый турнир UFC в России пройдет 15 сентября этого года в Москве.