В Зеленодольске официально открылся городской пляж

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по РТ дала разрешение на эксплуатацию городского пляжа.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 18 июля, официально открыт городской пляж в Зеленодольске, пишет газета «Новости Зеленодольска».



Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по РТ дала разрешение на эксплуатацию городского пляжа. Накануне руководитель зеленодольского отделения ГИМС Сергей Евсеев проверил готовность объекта к открытию.



Ответственный за эту зону отдыха, обслуживающий пляж индивидуальный предприниматель исправил все недостатки, которые не позволяли открыть объект. Теперь здесь установлены информационные щиты, есть спасательные средства – круги, и дежурят спасатели.



