Начало конфликта челнинца с группой подростков попало на видео

Мужчина сделал замечание мусорившим на детской площадке подросткам, но парни отреагировали на слова челнинца агрессивно.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появилась видеозапись начала конфликта группы подростков с жителем Автограда.

На кадрах видеозаписи видно, как мужчина и молодой человек борются друг с другом, выясняя что-то на повышенных тонах. Друзья подростка пытаются его отговорить от драки и увести в сторону.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне вечером во дворе одного из домов 32-го комплекса в Набережных Челнах произошел конфликт 49-летнего мужчины с группой подростков. Челнинец сделал замечание молодым людям за то, что они мусорят на детской площадке. Ребята отреагировали на слова мужчины агрессивно.

В результате потасовки мужчина скончался. Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало видеозапись, где близкие погибшего пытаются оказать ему первую помощь, делая массаж сердца и искусственное дыхание.

Двоих подозреваемых задержали по горячим следам. Сейчас они дают показания.

