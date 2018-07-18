Трагедия произошла в окрестностях Дели.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Три человека стали жертвами обрушения дома в Индии, сообщает RT.

В окрестностях Дели произошло обрушение шестиэтажного строящегося здания. В результате ЧП погибли по меньшей мере три человека. Еще несколько пострадавших могут находится под завалами.

