В Набережных Челнах состоится велопробег работающей молодежи

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В субботу, 21 июля, в 10.00 на набережной имени Табеева в Автограде состоится велопробег, посвященный столетию образования ТАССР, сообщает Отдел по работе с молодежью Управления образования и по делам молодежи исполкома Набережных Челнов.
В велопробеге примут участие работающая молодежь, начинающие предприниматели города и все желающие.
Местом проведения состязания выбрана набережная имени Фикрята Табеева, который в 1960 – 1970 годы был первым секретарем Татарского обкома КПСС. За время его работы в Татарстане получили мощное развитие машиностроение, нефтяная и нефтехимическая промышленность.
Любой желающий сможет принять участие в велопробеге. Каждому зарегистрированному участнику будет выдана ленточка – триколор республики. Спортсменам и любителям предстоит преодолеть расстояние в пять километров на велосипедах с флагами России, Татарстана, а также с флагами предприятий, организаций и учреждений города.
Организаторы обращают внимание участников на то, что велотранспорт не будет предоставляться. Однако все участники получат скидку на аренду велосипедов.
Регистрация участников стартует в 9.30 у пляжного клуба Sandale.
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