Пятеро казанцев украли у государства 32 участка земли в Салмачах и Куюках

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(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Пятеро казанцев украли у государства 32 земельных участка в Салмачах и Куюках, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В 2010 году пятеро жителей Казани организовали нелегальный бизнес. Они по поддельным документам оформляли в собственность участки земли в Салмачах и Куюках, после чего переоформляли документы на подставных лиц и продавали землю.
За три года «бизнесмены» успели похитить у государства 32 участка земли, часть из которых успешно продали. Ущерб, причиненный действиями мужчин, превысил 40 млн рублей.
Свою вину подозреваемые признали лишь частично. Все фигуранты дела находятся под домашним арестом. На земельные участки наложен арест.
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