В парке появятся новые пешеходные дорожки к арт-объектам, будет обустроена площадка для выгула собак.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Казани стартовал третий этап благоустройства Горкинско-Ометьевского леса. В парке к 1 августа появятся новые пешеходные дорожки к арт-объектам, будет обустроена площадка для выгула собак. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

На площадке для дрессировки и выгула собак появятся навесы от дождя и солнца, а для вечерних прогулок площадку оборудуют фонарями.

Кроме того, в лесопарке расширят существующую сеть тропинок и дорожек. Ко всем арт-объектам общественного пространства обустроят пошаговые дорожки и дорожки с насыпным покрытием, проложат существующие транзитные пути.

Благоустройство зоны началось в 2016 году. Сейчас лесопарк оборудован лыжными трассами, пешеходными и велосипедными дорожками. Есть фонтан, эко-центр «Дом», а также пункты проката спортивного инвентаря и другие объекты.