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(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). В Казани стартовал третий этап благоустройства Горкинско-Ометьевского леса. В парке к 1 августа появятся новые пешеходные дорожки к арт-объектам, будет обустроена площадка для выгула собак. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
На площадке для дрессировки и выгула собак появятся навесы от дождя и солнца, а для вечерних прогулок площадку оборудуют фонарями.
Кроме того, в лесопарке расширят существующую сеть тропинок и дорожек. Ко всем арт-объектам общественного пространства обустроят пошаговые дорожки и дорожки с насыпным покрытием, проложат существующие транзитные пути.
Благоустройство зоны началось в 2016 году. Сейчас лесопарк оборудован лыжными трассами, пешеходными и велосипедными дорожками. Есть фонтан, эко-центр «Дом», а также пункты проката спортивного инвентаря и другие объекты.
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