Утверждены нормы допустимой добычи для охотников в Татарстане

Постановление, подписанное Премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным, опубликовано на сайте Госкомитете РТ по биоресурсам.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Правительством Татарстана утверждены нормы допустимой добычи ряда охотничьих ресурсов на территории угодий республики на период по 28 февраля 2019 года. Постановление за подписью Премьер-министра РТ опубликовано на сайте Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Определены нормы добычи на кабана, сурка, бобра и куницу. Как только будут утверждены лимиты на полный список охотничьих ресурсов, включая лося, будет объявлен прием заявок от охотников, для участия в жеребьевке на право добычи копытных животных в осенне-зимний сезон 2018-2019 годов», – пояснил начальник управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.

Жеребьевка проходит в августе, традиционно, в открытом для всех желающих режиме на территории Госкомитета РТ по биоресурсам. В прошлом году более трех тысяч охотников со всего Татарстана, оспаривали право на добычу 19 взрослых лосей, 13 взрослых кабанов и 25 сеголетков кабана.

