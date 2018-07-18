Утверждены нормы допустимой добычи для охотников в Татарстане

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Фото: Арсений Маврин
(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Правительством Татарстана утверждены нормы допустимой добычи ряда охотничьих ресурсов на территории угодий республики на период по 28 февраля 2019 года. Постановление за подписью Премьер-министра РТ опубликовано на сайте Госкомитета РТ по биоресурсам.
«Определены нормы добычи на кабана, сурка, бобра и куницу. Как только будут утверждены лимиты на полный список охотничьих ресурсов, включая лося, будет объявлен прием заявок от охотников, для участия в жеребьевке на право добычи копытных животных в осенне-зимний сезон 2018-2019 годов», – пояснил начальник управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.
Жеребьевка проходит в августе, традиционно, в открытом для всех желающих режиме на территории Госкомитета РТ по биоресурсам. В прошлом году более трех тысяч охотников со всего Татарстана, оспаривали право на добычу 19 взрослых лосей, 13 взрослых кабанов и 25 сеголетков кабана.
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