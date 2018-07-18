Российские военные извинились за стрельбу перед жителями армянской деревни

17 июля российские военные проводили учения со стрельбой холостыми патронами.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Военные с российской базы в Армении извинились перед жителями села Паник Ширакской области за учения со стрельбой, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на губернатора региона Карена Саруханяна.

Саруханян рассказал, что встретился сегодня с заместителем командира военной базы по работе с личным составом Алексеем Полюховичем для обсуждения данного инцидента. Полюхович извинился перед ним, сказал, что проводится служебное расследование, а также пообещал, что в дальнейшем такого недоразумения не повторится.

Вчера военнослужащие проводили учения со стрельбой холостыми патронами. Из-за того, что отсутствовали какие-либо предупреждения со стороны российской базы, между военными и жителями села произошел инцидент.