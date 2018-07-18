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Близняшки, рекламирующие футболки с принтом «Марҗа түгел»: «Нам нравятся эти футболки»

Татар-информ

18 июля 2018, 15:50

Общество

Евросоюз оштрафовал Google почти на 5 млрд долларов

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Нарушения антимонопольного законодательства со стороны Google выявляются не в первый раз.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Наталья Шишова). Сегодня руководством Евросоюза было принято решение оштрафовать корпорацию Google на 4,3 млрд евро по делу об Android, сообщает Reuters.

Дело в том, что ОС Android, выпущенная корпорацией Google, устанавливается на большинстве продаваемых мобильных устройств. В дополнение к ней в качестве предустановленных покупатель получает ряд приложений и сервисов, в том числе интернет-браузер Chrome. Как считают в ЕС, это укрепляет доминирующую позицию поисковика Google и нарушает антимонопольное законодательство.

Напомним, что в прошлом году Еврокомиссия оштрафовала корпорацию за нарушение антимонопольного законодательства на 2,4 млрд евро в связи с сервисом Google Shopping.

 

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