Директор «Трудовых резервов» рассказал о росте интереса к футболу в Казани во время ЧМ-2018

По словам Руслана Минабутдинова, со стартом чемпионата мира наблюдается повышенный спрос на занятия футболом в столице Татарстана.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Директор стадиона «Трудовые резервы» Руслан Минабутдинов рассказал о росте интереса к занятиям футболом в Казани во время чемпионата мира-2018.

Спикер подчеркнул, что желающих играть в футбол очень много, причем вне зависимости от возраста. «Как только чемпионат мира начался, у нас телефон не умолкает: все родители хотят своих сыновей видеть чемпионами именно в футболе. Кроме того, жители города, пенсионеры, ветеранские команды настолько активизировались — шьют форму, готовятся к соревнованием, все хотят к нам играть в футбол. Я им говорю: "Ребят, мы вас всех не вместим, мы лопнем просто"», — отметил Минабутдинов.

Столица Татарстана приняла шесть матчей чемпионата мира по футболу — четыре встречи группового этапа и две игры плей-офф. Также три команды-участницы мундиаля проживали и тренировались в Казани. Например, на «Трудовых резервах» к матчам чемпионата мира готовилась сборная Австралии.

