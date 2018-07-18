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Близняшки, рекламирующие футболки с принтом «Марҗа түгел»: «Нам нравятся эти футболки»

Алексей Анисимов

18 июля 2018, 15:55

Спорт

Директор «Трудовых резервов» рассказал о росте интереса к футболу в Казани во время ЧМ-2018

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Фото: Ильнар Тухбатов


По словам Руслана Минабутдинова, со стартом чемпионата мира наблюдается повышенный спрос на занятия футболом в столице Татарстана.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Директор стадиона «Трудовые резервы» Руслан Минабутдинов рассказал о росте интереса к занятиям футболом в Казани во время чемпионата мира-2018. 

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Спикер подчеркнул, что желающих играть в футбол очень много, причем вне зависимости от возраста. «Как только чемпионат мира начался, у нас телефон не умолкает: все родители хотят своих сыновей видеть чемпионами именно в футболе. Кроме того, жители города, пенсионеры, ветеранские команды настолько активизировались — шьют форму, готовятся к соревнованием, все хотят к нам играть в футбол. Я им говорю: "Ребят, мы вас всех не вместим, мы лопнем просто"», — отметил Минабутдинов.

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Столица Татарстана приняла шесть матчей чемпионата мира по футболу — четыре встречи группового этапа и две игры плей-офф. Также три команды-участницы мундиаля проживали и тренировались в Казани. Например, на «Трудовых резервах» к матчам чемпионата мира готовилась сборная Австралии. 
 

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