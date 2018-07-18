Директор «Трудовых резервов»: «Даже для туалета подбирали плитку цветов сборной Австралии»

Руслан Минабутдинов рассказал, как стадион готовили к прибытию австралийской футбольной сборной.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Директор стадиона «Трудовые резервы» Руслан Минабутдинов прокомментировал ремонтные работы на объекте, проведенные к чемпионату мира по футболу. По его словам, даже для туалетной и ванной комнат подбирали плитку цветов сборной Австралии.

«Соккеруз» — так называют австралийскую команду — во время чемпионата мира проживали на базе хоккейного «Ак Барса», а тренировались на «Трудовых резервах».

«Перед приездом сборной Австралии на стадионе прошла реконструкция, дабы привести объект в соответствие требованиям ФИФА. Например, раздевалки должны быть площадью не менее 120 кв. м — нам пришлось снести стены между несколькими раздевалками, чтобы обеспечить необходимую площадь. Также отремонтировали еще ряд подтрибунных помещений, в том числе зал для пресс-конференций. Ко всему этому подходили основательно: даже для туалета и ванной подбирали плитку цветов сборной Австралии (синий — цвет флага Австралии, а желтый — цвет формы „соккеруз“ — прим. Т-и). То, что у нас базировалась команда Австралии, — большая радость для всего коллектива. Они просто удивились инфраструктуре, городу. По словам команды, Казань — это очень интересный город», — отметил Минабутдинов.

Также к чемпионату мира на «Трудовых резервах» постелили новый натуральный газон. «Мы вообще не представляли, что такое живое поле. Оказывается, это и химия, и проколы, и трава, и чес. Даже полосы светлые и темные, которые мы видим со стороны... Я по незнанию думал, что траву красят краской. А это, оказывается, всего лишь стрижка газона под определенным углом. На данный момент мы это поле используем, у нас занимается спортивная школа Вахитовского района, проходят игры чемпионата Татарстана и России», — отметил директор стадиона.