Следующим этапом станет подготовка и утверждение единого для всех регионов порядка учета детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Заместитель председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова поддержала законопроект с изменениями механизма обеспечения сирот жильем, сообщает пресс-служба татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Согласно поправкам, законных представителей детей-сирот наделят возможностью самостоятельно подавать заявления о включении детей в соответствующий список. Если в течение 3 месяцев после исполнения ребенку 14 лет законный представитель этого не сделает, органы опеки будут принимать меры к тому, чтобы ребенок был поставлен на учет.

Госдума приняла изменения в третьем чтении. Закон вступит в силу уже с 1 января 2019 года.

Ларионова выразила надежду, что и объемы финансирования будут увеличены. «В настоящее время 3100 детей-сирот Татарстана состоит на учете на получение жилья специализированного жилищного фонда. Причем в текущем году 1313 детей с достижением 14-летнего возраста пополнили список нуждающихся, что свидетельствует о необходимости постоянного внимания к данному вопросу», — отметила зампредседателя Госсовета РТ.

Отмечается, что теперь общее количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых детям-сиротам, не может превышать 25 процентов от общего количества квартир в этом многоквартирном доме. В практике есть случаи, когда органы власти субъектов РФ заселяют полностью дом детьми-сиротами.

«Это дети, которые были в трудной жизненной ситуации, они не полностью социализированы», — отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Следующим этапом станет подготовка и утверждение единого для всех регионов порядка учета детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.