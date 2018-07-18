Детская почта Артека обрела свои конверты и «марки»

Макеты конвертов, открыток и виньеток разработал дизайнер Иван Сиденко – автор первой в России марки, посвященной движению посткроссеров.

(Казань, 18 июля, «Татар-информ»). Почта России доставила в Артек груз уникальных конвертов и «марок»-виньеток, сообщает пресс-служба почты.



Международный детский центр «Артек» и Почта России реализуют совместный проект «Дверь синего цвета» по созданию в Артеке единственной на сегодняшний день в мире детской почты.





Почта охватывает девять лагерей Артека. Почтовые комиссары лагерей принимают, обрабатывают и доставляют три вида отправлений – «Открытки-бумеранги», «Письма другу» и «Письма будущему артековцу».





Теперь все виды почтовых отправлений получили собственную эксклюзивную символику. Уже в ходе восьмой смены, начавшейся 14 июля, комиссары будут выдавать всем желающим открытки, конверты и «марки»-виньетки для отправки внутриартековской почты – абсолютно бесплатно.





Макеты конвертов, открыток и виньеток разработал дизайнер Иван Сиденко – автор первой в России марки, посвященной движению посткроссеров. Работа проведена с учетом традиций, сложившихся в Артеке за многие годы.